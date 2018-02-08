

◆盤勢分析

1. 雖然美國參議院通過新預算協議，再度避免美國政府關門，但美股在周二強彈之後，周三震盪加劇，在能源與科技類股領跌之下，終場四大指數跌幅介於 - 2.24~-0.08%。其中，科技股 Apple 股價下跌 2.14%、台積電 ADR 下跌 3.92%，創波段新低；財報優於預期 Tesla 收漲 3.3%。

2. 受到美股四大指數彈升，台股在 3008 大立光、2330 台積電領漲下，指數早盤跳空高開，盤中一度上攻至 10,697 點，但尾盤在亞洲股市走弱，台股收斂漲勢。終場台股上漲 147.54 點，漲幅 1.42%，收在 10,551.54 點，成交金額縮至 1,739.75 億元；OTC 指數收盤上漲 2.34%，表現相對強勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股目前短天期均線下彎且呈現空頭排列。

(2) 量能：周三量縮止跌，但留下長上影線，上方獲利了結賣壓沉重。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 持續轉弱，周 KD 與 MACD 高檔向下，短、中期形成整理的格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 170.1 億元；外資 - 166.41 億元、投信 + 19.69 億元、自營 - 23.37 億元。

4. 電子類股

(1) 矽晶圓、PA：由於產業趨勢佳，加上短線股價回檔幅度已深，PA 族群 3105 穩懋、2455 全新股價走升；日系矽晶圓大廠 SUMCO 上季財報佳，本季 12 吋矽晶圓價格續看漲，帶動 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶周三股價走強。

(2) 面板：2409 友達宣布收購美國數位顯示看板廠商，並將召開法說，周三帶領 3481 群創、6116 彩晶與 8069 元大股價表現強勢。

(3) 蘋概股：周二晚間 Apple 大漲 4.18%，3008 大立光初見止跌，4938 和碩、3231 緯創、2354 鴻準低檔轉強。

5. 非電子類股

(1) 塑化股：台塑四寶元月營收佳，1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化股價表現亮眼；帶動二線塑化 1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化股價走揚。

(2) 鋼鐵：2033 佳大延續週二強勢表現，帶動 2013 中鋼構、2022 聚亨、2031 新光鋼、2027 大成鋼表現優於大盤。

(3) 金融股：全球即將啟動新一波升息循環，2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2888 新光金類股普遍上漲。

6. 投資建議：台股跌深後初見持穩的跡象，但國際股市未見明顯止跌，且距離台股封關僅剩三個交易，預期指數短線將於年線與半年線震盪整理，短線建議操作仍以大型個股為主。

7. 重點訊息：

(1)PCB 族群 1 月營收陸續出爐，蘋果 PCB 廠商 2367 燿華、2313 華通、6269 台郡表現亮眼，反映農曆年前客戶備貨需求較往年強勁，以及終端新品推出帶動 PCB 用量。燿華 1 月合併營收 18.3 億元，雖月減約 14%，年成長率仍達近六成，為歷年同期新高。燿華指出，11 月營收較去年同期大幅成長，主要是銷售量增加。華通 1 月合併營收為 45.32 億元，雖月減約 20.6%，不過年成長約 17%，也是歷年同期新高。台郡 1 月營收為 30.44 億元，雖月減 14.4%，但年增逾七成，創歷年同期新高。

(2)2049 友達公布去年第四季淨利為 41.95 億元，不僅優於市場預期，更是大勝南韓同業 LGD 公司；2017 年稅後淨利 323.6 億元，每股盈餘 3.36 元，連續 5 年獲利、更寫下 10 年新高。展望第一季，友達預期，因為淡季、生產線歲修以及農曆年假的影響，大尺寸面板出貨相較前一季約下滑 5％，平均出貨單價跌幅在 5％以下，中小尺寸面板出貨衰退幅度約 5～9％，產能利用率將維持在高水位。

(3) 財政部公布 1 月進出口統計，1 月出口金額 273.8 億美元，為歷年同月新高，而因今年 1 月工作天數較去年同月多出四天，年增率 15.3％，形成連 16 紅。展望第一季，財政部表示，因基期墊高，會讓今年出口增幅相對收縮，據主計總處預測，今年出口年增率約會降到 4.5％，第一季平均增幅約會在 7％左右。

