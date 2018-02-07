就任周年打成績 科技部長陳良基：所有項目都做到

科技部長陳良基今 (7) 日指出，就任剛好滿 1 年，審視去年上任時所列舉的工作項目，每一項都有做到，其中只有在完善人才部分，因數人數不到預計的 50 人，自己扣了一點分數，只有達到 90%；展望今年，他強調，以「深化改變、激勵合作」的精神前進，今年在法規鬆綁上將力拚無人駕駛、基因改造實驗條例的立法。

陳良基表示，去年 2 月上任時就訂出「持續打底基礎研究，創造科技新價值」、「深耕創新創業，啟動摩爾定律思考」及「以科學人才奠基，連結未來世界」三大理念，同時以「積極處理、勇敢改變」，「擁抱世界、勇於嘗試」的態度來推動各項重大政策。

他說，就任 1 年，去年所列舉的項目都有做到，但是在完善人才的部分，自己只打了 90% 的達成率，原本預計送 50 名博士去矽谷，但實際成行只有 35 人，所以扣了一點績效，不過，現在除了矽谷之外，包括以色列及歐盟法國等國也希望台灣可以送人過去。

展望今年，陳良基指出，將以「深化改變、激勵合作」的精神前進，持續在去年推動的成果及基礎下，深化學研環境，且將積極延伸觸角，啟動「跨領域、跨部會、跨產業、跨國際、跨人才」結合，用科研來激化合作，用科技創造台灣更多機會，透過跨部會、跨國等合作，幫台灣創造機會。

陳良基強調，小國大戰略，一個小國家如何有競爭力，就是要多找夥伴，跨出去、跨領域、跨國去找，讓更多夥伴產生群聚效力。

陳良基認為，AI 是全球人類最重要的事，去年已擬定 AI 科研戰略，全力布建 AI 研發的基礎環境，透過建構 AI 主機、AI 創新研究中心、半導體射月計畫、打造智慧機器人創新基地及科技大擂台 5 大推動方向，帶動產業投資與應用，今年台灣的 AI 將從去年的布局年，轉為實踐年。

至於適度鬆綁法令制度部分，陳良基指出，今年將推動無人駕駛實驗條例及基因改造實驗條例，希望在下會期送進立法院，另外，還有科學園區設置管理條例的推動，目標是讓軟體、大數據運用產業也可以進駐科學園區。