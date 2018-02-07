慧榮看好 NAND Flash供給增加 今年營收估增5-10%

FLASH 控制晶片廠慧榮 (SIMO-US) 今(7)日公佈 2017 年第 4 季財報，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.79 美元，約新台幣 23 元。展望今年全年，慧榮預估，今年第 1 季營收將減少 3-7%，毛利率介於 46.5-48.5% 之間，較第 4 季上揚，今年全年由於 NAND Flash 供貨增加，更多大廠願意採用 SSD 產品，今年營收預估將較去年成長 5-10%，毛利率則介於 47-49% 之間。

慧榮第 4 季營收為 1.36 億美元，較上一季成長 7%，達陣法說預期高標，毛利率 46.6%，稅後純益為 2841 萬美元，每 ADS 純益為 0.79 美元；去年全年營收為 5.23 億美元，年減 6%，毛利率 48%，稅後純益 1.01 億美元，每 ADS 純益為 2.81 美元，約新台幣 82 元。

慧榮 2017 年第 4 季嵌入式儲存產品營收成長 10%，占總營收約 80%，其中 Client SSD 控制晶片及 SSD 產品解決方案營收，皆較上一季成長逾 15%，設計 SATA3 SSD 控制晶片用在美光 Crucial MX500 產品上，第 4 季已開始大量出貨；而用於英特爾 (Intel) 最新 760p SSD 的第二代 PCIe NVMe SSD 控制晶片，也在第 4 季上巿，大量出貨並廣受巿場好評。此外，慧榮 Open-Channel NVMe SSD 控制晶片，也開始送樣給大型資料中心客戶。

慧榮總經理苟嘉章表示，第 4 季 NAND Flash 供貨增加，已經看到 FLASH 價格開始鬆動，因此為 NAND Flash 大廠所提供的 SSD 控制晶片營收，已恢復成長動能，另外為車載及工控市場 OEM 客戶所提供的 Ferri SSD 產品解決方案出貨，更是超乎預期，eMMC 控制晶片則維持穩定出貨。

苟嘉章強調，預期今年慧榮營收將受惠 NAND 產業供需狀況改善，NAND 供貨增加帶動成本與價格下滑，由於 SSD 採用率主要取決於 NAND 價格下滑速度，慧容 NAND 大客戶將因 PC 及其他 OEM 願意採用更多 SSD，今年將全力衝刺 Client SSD 產品線。

慧榮表示，儘管相信 NAND 價格將迅速下跌，但能見度仍不明，所以營收目標是以目前 NAND 價格為基準，等到市場趨勢更加明朗，將進一步修正營收目標，預期今年第 1 季 SSD 與 eMMC 控制晶片營收將成長，彌補 SSD 產品季節性修正影響。

慧榮預估，今年第 1 季營收將減少 3-7%，毛利率介於 46.5-48.5% 之間，今年全年營收成長幅度為成長 5-10%，毛利率則介於 47% 至 49% 之間。