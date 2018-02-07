缺少電廠認列收入 新日光1月營收月減2成

新日光 (3576-TW) 今 (7) 日公布 1 月合併營收為 8.32 億元，月減 21.34%，但較去年同期增加 8.67%。新日光表示，由於去年 12 月有認列太陽能電廠開發收入與工程收入挹注，1 月無此收入因此營收月減約 2 成。

展望未來，新日光表示，內需市場仍可望持續成長，也將積極開拓國內外商機，以增進營運動能。

日前台電彰濱太陽光電新建工程標案已由中華電信得標，新日光透露，已取得中華電信簽訂 100MW(百萬瓦) 模組獨家供應合約，以因應彰濱工業區特殊的臨海、高鹽份、高濕度的地理環境，及冬季東北季風引起強烈風吹沙的嚴苛氣候條件。

新日光指出，該供應合約將全數採用新日光為台灣特殊環境問題設計的「榮耀」雙玻雙面發電太陽光電模組–「Glory」BiFi 系列，其強化雙面玻璃結構可提供 30 年的發電量保證，且依據彰濱環境的反射條件，將可提供優於傳統太陽光電模組系統整體 5% 的發電功率。

新日光去年第 3 季由於提列長期進貨合約等損失，加上業外估列訴訟相關準備成本，稅後淨損達 17.04 億元，虧損較第 2 季擴大，每股淨損 1.67 元；前三季稅後淨損 35.67 億元，每股淨損 3.51 元。

