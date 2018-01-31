雄獅挾台幣升值利多 再擁2大成長新動能

旅遊業者雄獅 (2731-TW) 受惠第 1 季旺季效應，加上近期新台幣升值有助提升國人出國旅遊意願，還可降低雄獅採購成本，成新台幣升值受惠股，此外，法人也樂觀看待其成立雄保旅遊和旅天下加盟，將成挹注後市業績的另一大動能。

在雄獅積極擴大版圖之下，加上新台幣升值降低採購成本，早盤其股價逆勢抗跌，漲幅逾 2% 站穩 130 元關卡上。

除了出境業務穩定成長，雄獅日前與日本保保旅遊合資成立雄保旅行社，藉此承接保保旅遊的日本旅客來台入境業務。由於保保旅遊 2017 年營收近 5 億元，法人樂觀預期今年將可挹注雄獅 5-6 億元左右。

另一方面，雄獅旗下品牌「旅天下」代理銷售雄獅廉價航空旅行團，並開放旅行社加盟，去年新增 2 間旅行社加盟，預估今年有望再新增 5 間旅行社，以每間旅行社加盟規模為年營業額 5000 萬元至 2 億元左右估算，法人認為旅天下今年也有望挹注雄獅約 5 億元的營收。

法人指出，可留意的是，雄獅中國業務 2017 年虧損約 2500 萬元，不過，雄獅是目前國唯一拿到福建和上海入境台灣業務執照之旅行社，預料短期內國內並不會有第二間旅行社會取得入境執照，其中國業務仍有機會由虧轉盈。