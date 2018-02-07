新華社：美國一再「封殺」中國企業 談何「公平貿易」？

摘要：新華社今日發文駁斥美國的貿易舉措，稱裝有「美國芯」的蘋果手機可以進入中國千家萬戶，裝有「中國芯」的華為手機不能越過美國雷池半步。這種將本國利益高懸於國際規則之上的「公平貿易」怎麼能立得住腳？

今年 1 月以來，華為、阿里等中國企業在拓展美國市場時紛紛遇挫，被美方以「國家安全」為由拒之門外。特別是華為手機產品一再遭到美方電信營運商的「封殺」。

一邊是中國市場歡迎蘋果手機在華銷售，一邊是美國市場禁止華為手機赴美銷售；同樣是銷售手機，一個是裝有「美國芯」的蘋果手機可以進入中國千家萬戶，一個是裝有「中國芯」的華為手機不能越過美國雷池半步。二者反差之大，明眼人一看便知，誰在設置貿易壁壘。

如果說美方出於安全考慮，禁止其政府部門採購中國企業的科技產品尚可理解，但這一次卻是阻止中國手機進入美國民間市場。也就是說，一貫以自由競爭的市場經濟著稱的美國政府，卻在用「看得見的手」阻撓外國產品進入本國市場。美國的做法給外界傳遞了一個信號，為了少數人利益，市場經濟原則、消費者的知情權和選擇權，統統可以不講。

美國總統川普一再強調「公平貿易」。從這些案例可以看出，美國式的「公平貿易」是以犧牲別國的公平為代價的。一方面，中國對美貿易和投資敞開大門，美國的蘋果、思科、微軟等產品多年在中國熱銷，而且中國對美國金融和服務業開放力度越來越大；另一方面，中國華為手機進入美國市場、螞蟻金服收購美國企業卻一再遭到阻撓。這種將本國利益高懸於國際規則之上的「公平貿易」怎麼能立得住腳？

應該看到，美國對中國產品和企業封鎖的背後是對中國快速發展的戒備，是對中國科技快速進步的擔憂。美國商務部長在此前召開的瑞士達沃斯論壇上也表達了中國高科技對美國構成挑戰的擔憂。但實際上，中國創新能力與發達國家相比仍有較大差距。

實行保護主義並不能真正鎖住競爭對手，反而會自縛手腳。在經濟全球化的時代，沒有與世隔絕的孤島。中國品牌實力的增強、聲譽的擴大，正是得益於 40 年來改革開放的不斷推進，在開放中成長壯大。

將中美經貿問題政治化，最終只會損害兩國企業和消費者利益。唯有摒棄冷戰思維，不斷做大共同利益的蛋糕，才能推動中美經貿關係朝着正確的方向發展。

『新聞來源／華爾街見聞』