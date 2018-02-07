德國12月份工業生產下滑0.6% 但跌幅小於預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，德國 2017 年 12 月份工業生產呈現下跌局面，但是跌幅小於預期，顯示德國經濟在步入年底之際表現仍很穩健的情形。德國經濟部發布的數據顯示，經季節性因素調整後，12 月份衡量德國製造業、礦業與公共事業產岀的工業生產較前月下滑 0.6%。此前彭博調訪經濟專家的出的預估中值為下滑 0.7%。11 月份數據由初報的月增 3.4%，修正成為月增 3.1%。



與 2016 年同期相較，12 月份德國工業生產上揚 6.5%，增幅低於經濟專家估計的年增 6.8%。11 月份數據由初報的年增 5.6%，修正成為年增 5.5%。



儘管工業生產有所滑落，但是德國經濟正處於成長周期，主要受惠於強勁的國內支出以及全球貿易的興盛。而在產出擴張方面，製造業則帶頭領漲。週二公布的 2017 年 12 月份德國工廠訂單呈現增長局面，表現優於經濟專家預期，反映整體經濟環境穩健的情形。



德國央行表示，繼去年經濟增長 2.2%，締造 2011 年最佳增長表現之後，德國經濟將維持其增長力道，估計 2018 年國內生產毛額 (GDP) 將增長 2.5%。



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