集體爆發諾如病毒 平昌冬奧急撤1200名警衛

平昌冬奧的警衞集體爆發諾如病毒 (Norovirus)，江原道的警衞團隊中有 41 人在周日 (4 日) 突然上吐下瀉，送院治療後，多數人診斷出感染諾如病毒。事發後，約有 1200 名警衞已撤離工作崗位，隔離在房內等候接受病毒檢測。

綜合星島日報、香港文匯報報導，平昌冬奧籌備委員會官員周二 (6 日) 表示，撤出崗位的約 1200 人，已由其他地區的約 900 名警衞取代。衛生當局正在調查病毒來源。諾如病毒傳染性強，受污染的食物和水都是傳播途徑。

有宿舍工作人員稱，食堂一名廚師感染這種病毒，帶病上崗導致宿舍的警衞腹瀉和嘔吐。

這批警衞皆受僱於同一家保安公司，先前一直住在平昌一處青年訓練中心，在選手村附近。

冬奧籌委會表示將採取防疫措施，防止疫情擴大及波及賽事。防疫措施包括檢查平昌山邊一個警衞入住的設施的食物及水源，以及 18 個使用地下水的設施。

奧組委主席李熙範向公眾致歉，表示正研究事態和應對方法，強調冬奧籌備工作仍在正軌。

平昌連日低溫導致部分開幕禮觀眾退票，多國選手亦計劃不出席典禮。李熙範稱，將在開幕禮會場及比賽場地設置防風屏，國際奧委會亦可能因強風宣佈推遲部分賽事，大會並為每名觀眾提供暖包、坐墊、毛巾、帽和防風衣，讓他們在觀賞賽事時保暖。

另外，正當性侵醜聞引發美國體壇動盪之際，參加平昌冬季奧運的運動員將能尋求諮詢中心的心理諮商，是奧運史上首次創舉。