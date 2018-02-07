〈花蓮強震〉郵局提供賑災捐款手續費減免、房貸戶優惠等6措施

花蓮 6 日發生強震造成部分地區傳出災情，郵局今 (7) 日表示，提供賑災捐款手續費減免、受災戶申請補發存摺及金融卡免手續費、壽險保戶快速理賠、寬延繳納保險費、房貸戶優惠等 6 措施。

郵局表示，即日起至 2018 年 5 月 31 日止，提供減免賑災捐款手續費，只要到郵局臨櫃跨行匯款至相關政府機關、社福團體、慈善團體或公益團體所開立的賑災專戶或公益募款專戶，且捐款用途為本次賑災用，免收跨行手續費，而民眾愛心捐款至郵政劃撥救災專戶亦免扣收手續費。

此外，受災戶辦理儲金簿、存單及金融卡掛失補副、更換印鑑、更換存摺、存款餘額證明、支票掛失止付及調閱交易資料時，一律免收服務工本費；至於受災支票存款戶，影響其票款清償能力者，得檢具證明文件，向中華郵政公司申請核轉台灣票據交換所辦理重大災害註記。

而因地震不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後簽名及蓋章於相關單據上，可於郵局先行領取基本保額理賠款；受傷保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付，上述申辦理賠所需檢附文件都可日後再行補齊。

至於若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿 3 個月），保險費再給予 3 個月延長寬限期間，保險單如有毀損，免費補發保險單。

房貸戶優惠措施部分，至 5 月 31 日止，房貸受災戶可申請 1 年寬限期，寬限期間只付利息免還本金，受災戶若符合郵局相關規定者，自災害發生日起算 3 個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為 20 萬元至 50 萬元間。另外，受災保戶新增的保單借款免息 3 個月