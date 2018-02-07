燿華Q1不淡 1月營收年增59% 維持旺季水準

PCB 廠燿華 (2367-TW) 正在在宜蘭利澤廠區進行 PCB 產能擴充，今 (7) 日公布 1 月營收達 18.3 億元，月減 13.96%，年增 59.92%，仍維持於去年下半年的旺季單月營收水準；第 1 季除 2 月農曆年假影響，1、3 月展望皆樂觀，第 1 季可望淡季不淡。

針對昨日花蓮強震，耀華指出，所有廠區維持運作，並沒有出現災情。

燿華去年第 4 季受惠汽車雷達板出貨，加上新產能開出，營收為 61.24 億元，創單季新高，季增 38.57%，年增 59.99%，刷新第 3 季創的新高水準；去年全年營收 181.31 億元，年增達 43.4%。

展望今年首季業績，燿華除了 2 月受到春節年假影響，1 月與 3 月營收展望皆樂觀，預計今年第 1 季單季表現也將淡季不淡。

燿華自結去年前 11 月稅後純益 4.44 億元，每股純益為 0.79 元，法人估該公司去年每股純益將跨越 1.2 元的水準。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在軟硬結合板設備改善，下半年已明顯發揮效益，預估今年可再增加 15-20% 產能，今年資本支出金額估達 10-15 億元。