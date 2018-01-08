燿華去年Q4營收再創單季新高 全年營收年增43.4%

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月營收，達 21.27 億元創單月歷史次高，月減 1.83%，年增 64.36%，2017 年第 4 季營收為 61.24 億元創單季歷史新高，季增 38.57%，年增 59.99%，刷新第 3 季創下的新高紀錄。去年全年營收 181.31 億元，年增達 43.4%。

燿華因汽車雷達板及蘋果 iPhone 板放量出貨，加上新產能開出效益，第 4 季營收以 61.24 億元再創新高。至於今年首季業績表現，除了 2 月有春節年假，1 月與 3 月營收展望皆樂觀，預計單季表現也將淡季不淡。

燿華已公布去年 11 月營運結果，稅後純益 2.72 億元，月增 40.21%，每股純益 0.47 元，加計燿華先前累計獲利，去年前 11 月稅後純益 4.44 億元，每股純益為 0.79 元，法人估該公司去年每股純益將跨越 1.2 元的水準。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在軟硬結合板設備改善，下半年已明顯發揮效益，預估今年可再增加 15-20% 產能，今年資本支出金額估達 10-15 億元。

此外，燿華正式啟動大陸擴產計畫，大陸新廠落腳在江蘇省南通通州高新園區，已於去年 12 月中旬動土，預計 2020 年投產，月產能達 100 萬平方英呎，一年帶入 60 億元營收。

燿華在江蘇南通新廠占地 220 畝，已經在去年 12 月 16 日動土興建，預計到 2019 年 6 月 30 日完成第一期工廠的廠建，並自 2020 年起投產，月產能達 100 萬平方英呎，預計生產手機用 HDI 板、刷卡機用板，以及汽車用板，另外也會新增軟硬結合板產線。