日產汽車計劃今年在華銷售逾160萬輛汽車--高管

路透北京2月7日 - 日產汽車(7201.T)高級副總裁、東風汽車總裁關潤對路透表示，該公司及其中國合資企業計劃今年在華銷售逾160萬輛汽車，高於2017年銷售的152萬輛。

按照這一目標，則在華銷量增幅約為5.3%，快於對中國總體汽車市場增幅的官方預估，但明顯低於他們去年在中國市場12.2%的增速。

“我們尚未公開宣布目標，但我們已告知經銷商和其他人，希望今年銷售逾160萬輛汽車，”關潤稱。東風汽車是日產汽車和東風集團股份(0489.HK)各持股一半的合資企業。

日產汽車可能最早於周三公布在華銷售目標，屆時該公司可能還將公布1月在華銷量，周四公布第三季業績。

但兩位日產汽車高管稱，該公司的中國合資企業私下計劃今年銷售遠超160萬輛汽車。

“內部來說，我們希望銷售遠高於160萬輛汽車，至少銷售170萬輛或更多，”其中一位高管稱；由於沒有授權對媒體講話，這兩位高管拒絕具名。

日產汽車發言人Charles Shen證實了2018年官方目標，但拒絕就內部目標發表評論。

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