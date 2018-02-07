歐盟：蘋果收購Shazam可能損及競爭 應送交審查

歐盟委員會指出，蘋果公司 (AAPL-US) 收購音樂識別服務公司 Shazam 可能會威脅到市場競爭，應交由歐盟委員會進行審查。

蘋果將被告知將這項交易提交給總部設在布魯塞爾的反壟斷機構，該機構將接管當初向奧地利申報的合併審查。

大型科技企業收購收入微不足道的新創公司，通常不會經過歐盟檢查交易是否損害區內競爭。然而，由於幾乎錯過 Facebook (FB-US) 收購訊息服務 WhatsApp，歐盟正試圖改變其規則，即使被收購目標公司沒有賺錢，但只要擁有寶貴的技術或知識產權，類似的收購案都須經過審查。

知情人士透露，蘋果去年 12 月宣布以 4 億美元收購總部設於英國的應用程式商，據傳是蘋果最大的收購案之一。Shazam 應用程式使用智慧手機或電腦上的麥克風識別幾乎任何週遭的歌曲，然後引導用戶至可以收聽的地方，如 Apple Music 或 Spotify Ltd.。

此椿收購將幫助蘋果公司更深入地將功能嵌入其音樂產品中。蘋果的數位助理 Siri 於 2014 年與 Shazam 整合，用戶可以隨時詢問背景音樂的出處。

歐盟可能擔心，一旦 Shazam 受到蘋果的控制，這家 iPhone 製造商可能會讓蘋果音樂成為收聽音樂的唯一選擇。這可能會轉移一些 目前 Shazam 推荐到倫敦 Spotify 的流程。而且這項收購案還讓蘋果能夠獲得用戶對音樂傾向的龐大資料庫。

蘋果並未明指計劃讓 Shazam 成為 Apple Music 的專有產品，但是從過去經驗來看，蘋果公司有時只是將新獲得的功能與其現有產品兼容。例如，當蘋果收購 Beats Music 公司來開發 Apple Music 時，蘋果公司也發布了 Android 版本的 app。

蘋果表示將就此事與歐盟合作，但拒絕提供進一步的細節。歐盟在奧地利、冰島、意大利、法國、挪威、西班牙和瑞典都要求這樣做的情況下進行審查。