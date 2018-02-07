〈台股重挫後強彈〉大立光反彈攻漲停 激勵光學元件族群亞光重返百元價位

台股今 (7) 日強勢反彈，股王大立光 (3008-TW) 一度攻漲停，帶動光學元件族群表現亮麗，其中亞光 (3019-TW) 上漲逾 5.5% 重返百元以上價位，玉晶光 (3406-TW) 股價也強漲，雙雙受到矚目。

台股昨日包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 以及大立光 (3008-TW) 等 3 檔個股成市場殺盤重心，大立光並以跌停價 3420 元作收，但外資昨天卻買超大立光 542 張，是今年以來外資買超大立光最高張數。

證券分析師黃漢成指出，在外資買超帶動下，大立光今日可望上演破底後反彈走勢，甚至回補昨日跳空下跌缺口後，再往上攻堅，重返原有 3700-4345 元的區間整理，但從今日大立光走勢來看，股價表現仍屬反彈格局。

大立光去年第 4 季毛利率 71.69% 創新高，2017 年全年稅後純益為 259.77 億元，每股純益 193.66 元。在蘋果 iPhone X 傳銷售狀況不佳同時，目前法人不斷下修大立光首季營收數字，分析師認為，大立光股價能否重返股價回升軌道，仍要看 3 月業績而定。

亞光則已公布 1 月營收，達 14.37 億元，創 11 個月以來新低，月減 5.43%，年增 16.16%；亞光今年成長動能來自掃地機器人、光通訊、車載鏡頭等應用，期望今年營運有望優於去年。

亞光已公布去年自結獲利，全年營收為 187 億元，稅前盈餘 11.25 億元，稅後純益約 6.19 億元，稅後純益年增率 84%，每股純益為 2.21 元。其中，亞光去年第 4 季稅後純益 約 8300 萬元，每股純益 0.3 元，主要受到新台幣升值影響。

若投資人看好大立光後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大立光元富 76 購 06(070543-TW)、大立光元富 77 購 (073155-TW) 與大立光群益 77 購 (062261-TW) 等。

大立光相關權證。(資料來源：鉅亨網)