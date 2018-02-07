〈花蓮強震〉保險業啟動應變關懷機制 提供五大保戶服務

花蓮昨 (7) 日強震，各大保險公司紛紛啟動緊急應變關懷機制，總計共提供保戶五項服務，包括「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限緩繳」、「保單借款利息減免」、「房屋貸款本金寬延優惠」等。

昨日深夜 23:50 花蓮縣近海發生規模芮氏 6.0 地震，造成統帥飯店、雲翠大樓等多棟建築物傾斜及多人受困受傷，多處民宅與公共道路也陸續傳出災情，各保險業都主動進行受災保戶比對清查，並啟動理賠關懷服務。

目前包括新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、遠雄人壽、三商美邦人壽、元大人壽、全球人壽、南山人壽、台灣人壽、中國人壽以及富邦產險、和泰產險、南山產險、台壽保產險等，針對花蓮地震受災保戶給予相關協助。

對於震區受災保戶，各大壽險公司皆立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊，部分壽險公司更提供到府理賠與關懷服務。而針對受傷保戶，不少壽險公司也進行快速預付醫療保險金服務。

若因地震受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，只要提出申請，就可免費補發。而「保費繳納寬限緩繳」部分，對受災保戶續期保費應繳期限給予緩繳服務，寬限期 2-3 個月不等。

為了減輕受災保戶財務負擔，各大壽險公司也多有提供「保單借款利息減免」的服務，申請新增保險單借款，免收 3-6 個月不等的保險單借款利息減免，不過值得注意的是，每張保單累計免息借款本金金額上限各家保險公司不同，需洽保險公司而定。

而在「房屋貸款本金寬延優惠」部分，房屋借款人確因地震受災損致還款困難者，經受災戶申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延，但並非每家保險公司都有房屋貸款。

此外，若不知道自己有投保哪些家保險公司的保戶，全球人壽也提供協助查詢服務，全球人壽行政本部副總經理黃宏杰表示，若有受災保戶保了多家保險，一時不知道自己有投保哪些家保險公司，可到全省全球人壽客服中心，該公司會協助遞交申請資料給予保險公會，了解投保狀況。

除了壽險公司，產險公司也動起來，富邦產險、和泰產險、南山產險、台壽保產險等都在地震後，立刻啟動緊急應變機制，並於花蓮分公司或通訊處成立應變中心，受災保戶若有車輛、住家等發生財損情況，可逕洽各產險公司。

和泰產險也提醒民眾，地震損失發生後需要留意三大事項：

一、 檢查水電、瓦斯管線，如有損壞，馬上關掉開關暫勿使用。

二、 檢查房屋是否有明顯裂痕。樑柱如果遭受破壞，切勿逗留室內。

三、 災後保持損失現場的完整，並保留受損之標的物，請立即通知保險公司，裨利保險公司派員協助後續理賠申請。