期待周五打開行情？樂視網炒底資金大單來了...

樂視網 (300104-CN) 今日邁入第 11 個跌停，股價跌到 4.82 元人民幣，市值剩下 192.29 億人民幣，和停牌的 612 億人民幣市值相比，已經蒸發 420 億人民幣。

中國證券網今 (7) 日報導，7 日早盤，樂視網跌停價位顯著放量，樂視網日內成交金額 3.43 億人民幣，換手率 2.54%，跌停板封單數量仍有超過 480 萬手，對應封單金額超過 23 億人民幣。

自 1 月 24 日復牌後，樂視網股價已經連續 11 個交易日跌停，累計跌幅 69%，公司市值蒸發 420 億人民幣。 此前，諸多持有樂視網的公募基金下調其估值，其中最低價已被調整至 3.90 元人民幣，相當於復牌後連續 13 個跌停。

值得注意的是，樂視網在 6 日晚間發布公告指出，有 2.13 億限售股將於 2 月 8 日解禁，占公司總股本 5.35%。此次獲得限售股解禁的，是 2016 年 8 月參與樂視網定增的三家機構中郵基金、嘉實基金、財通基金以及牛散章建平所持股份。

澎湃新聞報導指出， 具體來看，中郵基金和嘉實基金持股數為 4265.7 萬股，雙雙浮虧 7.3 億人民幣，財通基金持股數為 7820 萬股，浮虧 13.4 億人民幣，章建平持股 4976.7 萬股，浮虧 8.5 億人民幣。四家合計浮虧 36.5 億人民幣。