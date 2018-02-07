騰訊拓遊戲版圖 旗下林芝騰訊科技入股盛大遊戲

「股王」騰訊 (0700-HK) 進一步布局中國遊戲行業，旗下林芝騰訊科技入股盛大遊戲。

據工商註冊信息顯示，盛大在大陸的控制實體盛躍網絡科技 (上海) 有限公司近期新增股東林芝騰訊科技有限公司，後者為騰訊全資子公司。

另外，盛大遊戲 2 月還在高層人事上作出變動，任命唐彥文為盛大遊戲聯席 CEO，全面負責公司遊戲業務。

林芝騰訊科技為騰訊子公司，早前投資永輝超級物種、海瀾之家，馬曉軼則是騰訊集團高級副總裁、騰訊遊戲業務實際負責人。

盛大遊戲於 2015 年完成從美股退市，準備回歸大陸資本市場，但隨後遭遇長達 2 年資本糾葛，私有化財團數次變更。由於兩大 A 股借殼標的中銀絨業和世紀華通持續爭鬥，加上原母公司盛大網絡、盛大遊戲管理團隊、銀泰資本等多股力量角力，盛大遊戲股權亂局直至 2017 年，才以世紀華通勝出而告一段落。

2015 年騰訊以 50 億元人民幣收購盛大文學，之後將騰訊文學與盛大文學合併成立閱文集團，最終在 2017 年順利赴港上市，完成了盛大文學此前兩次未能實現的上市夢想。

香港《文匯報》援引業界人士表示，盛大遊戲旗下網遊眾多，在遊戲界的佔市率仍然較大，如果騰訊在資本面上可以助推盛大遊戲一把，完全有可能讓盛大遊戲實現登錄 A 股。

此外，騰訊旗下騰訊雲及大陸最大手遊發行平台創夢天地昨 (6) 日在騰訊的深圳新總部簽訂戰略合作協議。

目前騰訊持有創夢天地近 3 成股權，為後者的最大股東。這次兩家公司將主要在開發開放遊戲平台、打造用戶大數據、開設「智慧門店」等方面開展深度合作。

香港《明報》引述騰訊雲總裁邱躍鵬表示，這次合作可進一步建構遊戲生態圈，並指出其他行業也投入使用雲技術，可推動雲業務高速發展。

騰訊遊戲雲總經理黃世飛稱，大陸遊戲市場競爭非常激烈，業界已經進行創新，並開始為海外玩家接受，慢慢走出海外市場，同時會在節點上盡量去完善服務。

創夢天地首席技術總監關嵩表示，冀望將國產遊戲提高到世界級水平，並進一步幫助遊戲產品推向歐美市場。

創夢在美國退市並撤銷上市地位後，仍繼續尋求有利的發展計劃，至於日後是否重新上市，創夢管理層表示，待時機成熟時才再作公布。