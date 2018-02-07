國指大改革 騰訊、中移動等10重磅股納成分股 3/5生效

恒指公司昨 (6) 日公佈最新季檢結果，將 10 檔紅籌股及民企股列入國指成分之內，變更將於 3 月 5 日起生效。為免令國指大幅波動，該 10 檔股份會分 5 階段加入，為期 12 個月。

將晉身國指的首 10 檔紅籌及民企包括「股王」騰訊 (0700-HK)、中海油(0883-HK)、中移動(0941-HK)、潤地(1109-HK) 等等重磅股，預期當有關股份全數加入後，對國指的走勢將有結構性的改變。

另外，去年下半年才上市的半新股眾安 (6060-HK)，也獲列入國指，並同時剔除中鐵建(1186-HK)，而國指成分股數目將由 40 檔增加至 50 檔。恒指方面，九倉置業(1997-HK) 將取代未分拆之九倉 (0004-HK) 成為藍籌股，使成分股數目恢復至 50 檔。

至於本身不是藍籌，而獲准加入國指的，則包括粵海投資 (0270-HK)、中國燃氣(0384-HK)、石藥(1093-HK) 以及申洲(2313-HK)。在國指改革之前，身兼恒指及國指成員的股份有 9 檔，而日後將會增至 15 檔。

(圖：香港文匯報)

據恒指公司的數據，騰訊剛進入國指時，佔比會壓在 2%，經 1 年的 5 次分階段調整，最終的佔比將會達至 10%，與建行 (0939-HK)、工行(1398-HK) 及平保 (2318-HK) 的佔比看齊。而目前佔比 1.72% 的中移動，最終的佔比也可能達到約 8% 的水平，逼近中行 (3988) 水平。

如果以 3 月 5 日的情況計算，中移動將會佔國指 1.72%，中海油佔 0.78%，其他 7 檔新貴佔 0.12% 至 0.31% 不等。

(圖：香港文匯報)

恒指公司去年在諮詢多個界別的市場人士後，決定將紅籌及民營加入國指中，目的為優化國指的組成。香港《文匯報》引述期貨業人士表示，目前愈來愈多以國指作為基準的衍生產品，而國指期貨的成交合約數量，基本與恒指期貨持平，在部分日子中，交投更較期指活躍。但由於國指中沒包括如騰訊、中移動等重磅股，令國指近年嚴重跑輸恒指，長遠也影響以國指作基準的投資產品吸引力。

例如恒指在上個月已經突破金嘯海嘯後的新高，但國指遠未達到。國指的歷史高位於 2007 年 11 月的 20609 點，經歷多年的反覆上落，到上個月恒指創新高時，國指也只高見 13962 點，跟歷史最高比較還低 32%，跟全球股市主要指數比較也大落後，顯示國指的組合是有改革的需要。