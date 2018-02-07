BIS總經理表示，各國央行應嚴防虛擬貨幣演變為「龐氏騙局」

【財訊快報／陳孟朔】面對虛擬貨幤近期跌跌不休、急速消風之際，路透報導，國際清算銀行 (BIS) 總經理卡斯騰斯 (AgustinCarstens) 週二表示，各國央行必須做好準備，防範虛擬貨幣地位更加穩固，損及大眾對央行的信任。卡斯騰斯在德國法蘭克福的歌德大學發表演說時指出，諸如比特幣等虛擬貨幣「可能無法持續充當貨幣」，且不符合「教科書中對貨幣的基本定義」，有很強的理由實施政策干預。這些資產可引發對消費者和投資者保護方面的擔憂，當局有責任進行教育，保護投資者和消費者，需要做好準備。偽裝成貨幣的民間數字代幣決不能顛覆 (對央行) 的信任。不過，他並未暗示應該採取何種具體措施。



繼虛擬貨幣去年飆升後，卡斯騰斯是最新一位對虛擬貨幣發出警告的全球政策制定者。比特幣 2017 年漲幅超過 1,000%，今年自歷史高點回落超過七成，6 日盤中觸及的 5,922 美元為去年 11 月 13 日以來最低，去年 12 月 18 日觸及兩萬美元以來的高位。



卡斯騰斯將比特幣描述為「泡沫、龐氏騙局和環境災難的組合。」「環境災難」指的是在所謂的「挖礦」階段要耗費大量的能源。「為防止虛擬貨幣成為現行金融基礎設施的『寄生蟲』，只有那些符合標準的交易所和產品才能進入銀行和支付服務管道。這意味著相同的風險、相同的監管。不允許有例外。」



散戶投資人在價格大漲的誘惑下無視於監管機構的警告，將大量資金投注到虛擬貨幣之中，當局愈來愈擔憂此一現象。



印度已加入中國和韓國的行列，承諾將禁止一部分此類市場，而國際監管機構將在 3 月的 20 國集團 (G20) 會議上討論如何應對虛擬貨幣的風險。包括英國首相梅伊 (Theresa May) 在內的一些人士也表達對虛擬貨幣可能被犯罪分子所利用的擔憂。



卡斯騰斯對此給予認同，稱「那些大規模避稅或洗錢的人，正是那些願意忍受虛擬貨幣極度波動的人。」



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