股市何故大漲大跌 川普政策兩面刃

週一的美國股市宛若山崩地裂，道瓊狂跌了 1175 點，或 4.6%， 創下了史上最大單日跌點。

歐亞股市週二亦難逃劫數，日經指數大跌 4.7%，香港恆生指數跌幅更達 5.1%。倫敦股市於早場交易中，亦下跌近 2%。

週二的華爾街看來仍難預料，盤前交易中，道瓊指數期貨大幅震盪。

仔細審思，諸多疑慮引發了股市的跌勢。其中之一為，擔憂聯準會 (Fed) 升息速度較預期為快。美國於上週五公布就業報告，顯示工資成長增加，通貨膨脹可能加速，引發了升息加快的預期。

當利率快速上升，股市往往下跌，因為升息會侵蝕企業獲利。此外，升息與通貨膨脹還會在債券市場引發賣壓。

近幾個月，專家屢屢警告，股市與債券市場已嫌過熱。因而有分析師說，這波股市的跌勢可說算是好事。

Guggenheim 合夥公司投資長米納德 (Scott Minerd) 在週一發布的研究報告中說：「長期而言，這波回檔是股市的健康發展，股市的多頭走勢雖有中斷，却並未結束。」

這波股市重挫，最尷尬者當屬川普總統。因為在他的任期內，總認為美國股市大幅上漲，自己居功厥偉。

白宮在發布的聲明中說，「川普的焦點在長期經濟基本面，該基本面依舊格外強勁。」該聲明並提及強勁的經濟成長，低失業率，與勞工工資增加。

但是川普的某些政策，也引發了一些擔憂，對股市構成壓力。

近來企業大幅減稅，最初為投資人所樂見，股市亦上漲以對。但是這項政策也無異是為強勁的經濟追加補藥。

刺激強勁的經濟，恐過猶不及。摩根士丹利銀行於秋季便已警告，過熱的經濟恐製造股市泡沫，進而破滅。

目前債券市場的壓力，也反應出投資人擔憂美國財政部必須進一步借貸，以彌補減稅的損失。