佳穎去年營收15.91億元登頂 今年還有營建入帳挹注成長

車用沖壓件廠佳穎 (3310-TW) 去年 12 月認列營建部門 4.7 億元交屋入帳，單月營收衝上 5.69 億元創新高，月增 4.33 倍，年增 1.78 倍，全年營收 15.91 億元，也創新高年增 97.64%。

佳穎去年第 4 季營收 7.75 億元也創新高，季增 1.99 倍，年增 171.93%，佳穎今年第 1 季還有來自營建部門林口「晴空樹」、「星空樹」等完工建案高達 16 億元挹注，預計第 1 季總體營收將再創新高。

法人預估，佳穎在加計營建事業及沖壓件部門營收可望上看 30 億元。依此預估，佳穎今年營收將較 2017 年成長逾 88%。

同時，佳穎在中國大陸江蘇昆山的廠房仍有多餘廠房及設備，總經理朱理華指出，該公司正評估與汽車接器廠成立合資公司，並運用昆山廠的廠房及設備生產，進一步搶攻中國大陸汽車連接器市場。

佳穎原以車用沖壓件主攻中國市場，主要客戶為車用電子大廠 BOSCH，終端客戶為大眾等合資車廠，2018 年鎖定車用產品中具有高門檻、高毛利與高成長的三高產品發展。

在中國大陸以外市場，佳穎在 2018 年車用零組件再有斬獲，氧傳感器採用技術門檻較高之雷射點焊技術，去年獲得韓國現代車廠認證，第 4 季開始出貨，今年出貨量可望放大。同時，佳穎 2017 年接獲束線大廠 PrettI 德國此埋入射出專案，經由 Tier1 德國高田 (TAKATA GmbH) 審查通過，2018 年啟動量產，此一產品應用於汽車安全帶母座感應扣環，終端客戶為 BMW，車用零組件產品升級，技術能力再獲肯定。

佳穎去年前 3 季財報營收 8.15 億元，稅後虧損 1562 萬元，每股虧損 0.19 元，在第 4 季的獲利挹注之下，去年全年出現小幅盈餘，而佳穎目前帳上仍有先前合併晉碁的合併利益在未分配盈餘，以此對於去年的股利分配，法人估計可達到每股 2 元的股利水準。