福邦證迎來輔導IPO最忙碌一年 將發展投資銀行執行平台

福邦證 (6026-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理鄭更義透露 1 月獲利相當亮眼，今年除了持續深耕台灣，至少輔導 7 家公司申請上市櫃，是過往 8 年以來最忙碌的一年，也要積極發展成兩岸三地資產管理型投行，成為完整的投資銀行執行平台。

福邦證 2017 年合併營收 9.71 億元，年增 1.34 倍，稅後淨利 5.11 億元，年增 2.94 倍，每股純益 (EPS)2 元，大幅優於前一年度的 0.5 元；資本適足率 649%，股東報酬率 (ROE)16.28%。

鄭更義指出，福邦證主辦承銷案件逾 90 件；協助企業整併、引進策略性股東並提供專案評估逾 50 件；投顧業務承接代操金額逾 8 億元；股務代理服務公司家數達 202 家，其中上市櫃公司就有 130 家，股代客戶群龐大顯示福邦證的資料處理系統具競爭優勢。

另一方面，福邦證規畫開辦不限用途款券借貸業務，並設立簡易分公司，以提升經紀業務服務，同時，董事會已通過設立竹北分公司。。

對於跨境業務，福邦證目標開展成多元化財顧業務，期許每年成長 15-20%；至於自營、債券，則要系統化布局主軸類股、嚴控投資部位的風險管理。

福邦證最高顧問黃顯華也補充指出，國內環境競爭且產業面臨結構調整，福邦證未來財富管理業務勢必增加，展現中小型券商的精悍靈活的利基。