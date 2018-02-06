〈台股暴跌〉外資股匯大逃殺 新台幣放量貶 恐怕還沒貶足…

台股加權指數今 (6) 日盤中一度狂瀉 640 點，終場驚險守住年線位置，收跌 542 點至 10404 點；從台北匯市來看，持續全日呈現貶值態勢，最低一度來到 29.415 元，終場以 29.386 元作收，貶值 7.9 分，外匯交易員指出，台北外匯經紀公司成交量放大至 12 億美元之上，買匯力道強勁，不排除在封關前若股市行情尚未止穩，新台幣將持續走弱。

外匯交易員指出，隨著資金回流美元避風港，台股遭外資大幅提款，匯市成交值來到近 2 周來大量，台北外匯經紀公司成交值達 12.15 億美元，雖午盤過後新台幣貶值緩步收斂，但最高價 29.35 元仍低於昨日高點 9 分，新台幣已呈現趨貶走勢。

另一方面，由於美元指數昨日續揚 0.56%，外匯交易員認為，近期國際資金持續湧入美元甚至日圓避風港的趨勢暫難緩和，再加上台股即將在農曆年前封關，不排除外資將加大提款力道，均使新台幣短線貶值壓力重。

觀察主要亞幣，今日以新台幣貶幅最多達 0.27%，反觀韓元升值 0.17%，人民幣升值 0.16%，而日圓更是飆升超過 0.8%。

新台幣今日以 29.4 元、貶值 9.3 分開出後，最低一度來到 29.415 元，午盤過後貶勢收斂，終場兌一美元以 29.386 元作收，全日高低價差僅 6.5 分。