豐田汽車年度Q3營運獲利增長54% 調升全年度獲利預期至2.2兆日圓

彭博社報導指出，日本汽車生產大廠豐田汽車 (7203 JP) 發布年度第三季財報，結果當季營運獲利大幅增長。豐田還順勢調升了全年度財測，為第三度調升，因 Camry 升級版以及 RAV4 運動休旅車在美國需求上揚。根據財報，拜日本國內業務的強勁表現，以及日圓貶值所賜，豐田汽車在截至 12 月 31 日的年度第三季營運獲利從上年同期的 4,385.9 億日圓，向上增長 54%，至 6,736 億日圓(約 61.9 億美元)。此一業績超過了市場分析師平均預期的 5,272.2 億日圓。



豐田方面還將截至 3 月底的本財政年度營運獲利預期由 2 兆日圓，向上調升至 2.2 兆日圓 (200 億日圓)，意味著按不變匯率計算，將較上個年度增長 10%。市場分析師則是預期為 2.1 兆日圓。



此外，豐田方面還將本財政年度集團整體銷售量預估值由去年 11 月時估計的 1,025 萬輛，修正成為 1,030 萬輛。其中北美地區銷售預估值由 279 萬輛，上修至 281 萬輛。



豐田汽車週二股價收跌 215 日圓或 2.87%，報 7,286 日圓。



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