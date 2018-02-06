野村﹕看好煤炭股 惟料煤價向下

再通脹是今年投資主題之一，與資源及工業相關的行業獲得市場人士唱好。野村分析師徐楠於電議會議內指出，看好煤炭股，並且看好兗州煤業(600188-CN)(01171-HK)H股及中國神華(601088-CN)(01088-HK)H股，又指出目前內地每年對能源需求增長約為5%，而對動力煤需求增長介乎1至2%，又指出市場對動力煤需求會受到季節因素影響。

被問及野村對今年動力煤價格走勢時，徐楠指出目前秦皇島5500大卡動力煤每噸價格為760元人民幣，預料至年底時動力煤價格將會回落至每噸640元人民幣。他又指出對於煤炭企業而言，最大風險來自發改委會否透過增加新能產來壓低煤價。

惟受到煤炭價格高企影響，野村較不看好水泥行業，同時預料水泥需求每年會有1至2%跌幅。雖然內地眾水泥行業之間有結盟情況，但是當水泥價格下跌，部份生產商便有機會增加對水泥生產，導致有關聯盟難以發揮。

除了煤炭股外，野村亦看好電梯設備行業。徐楠指出內地房地產竣工量正在增加，預料今﹑明兩年每年房地產設工量為15%，而同時內地電梯密度正在增加，亦為利好電梯設備企業的原因。至於2019年後以後內地房地產行業竣工情況，則要視乎今﹑明兩年預售情況，又指出在2017年末，內地房地產投資金額已有放緩跡象。

物流行業亦是野村看行的行業之一，更直言看好嘉里物流(00636-HK)及深圳國際(00152-HK)，並預料前者有機會處置廠房，以提升股本回報率，而深國則可以受惠於持有前海地皮，以及預料該公司在今年業績出現較理想增長。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)