富達國際: 股市大幅波動為技術因素 經濟仍強勁

香港2018年2月6日：就近期的市況波動，富達國際基金經理余國維評論指，股票遭到拋售是源於技術因素，整體經濟增長和企業盈利仍然強勁。富達國際投資總監Catherine Yeung表示是次拋售並非由基本因素所帶動。

Catherine Yeung表示： 「鑒於美國公布的經濟數據和債券孳息飆升，基礎投資者在上周後期開始有所憂慮。我們一直認為，市場普遍預測的通脹和工資增長預期過低，實際水平有可能超出市場所料，繼而影響預期中的加息幅度。」

她認為市場應著眼巿場的長遠發展。「假如我們退後一步從較宏觀的角度來看，雖然道瓊斯指數急劇調整，但標普500指數已重返今年初所見的水平；亞洲股市仍普遍走高，而在滬深港通南下交易的支持下，港股表現相對穩定。 作爲著眼巿場長期價值及『由下而上』選股的投資者，我們理解目前的市場抛售是由系統性而非基本因素所致。投資者應保持冷靜，並從基本因素的層面去分析長期前景。然而，在投資者對股巿繼續高漲的樂觀情緒及波動性進一步加劇的情況下，市場出現抛售的頻率可能增加。」

日本市場同樣出現波動，富達國際基金經理余國維表示：「美國市場在前一交易日急挫，而日經指數亦跟隨下跌，這對投資者而言是趁低吸納的良機。目前的整體經濟環境仍然穩健，而至今公布的企業盈利普遍造好，故今次跌市大概是由技術性因素所致，估計很可能是受到量化交易或演算交易所驅動。年初以來，大市一直保持異常強勁的勢頭並穩步走高，因此市場出現某程度的波動是可以接受。我認為市場將今次跌市置諸腦後，並在年內再創新高亦不足為奇。」

就近期市場走弱及其對投資者的影響，富達國際多元資產投資主管James Bateman表示：「近日各市場出現輕微回調，但我們應明白，這在悠長的金融史上屢見不鮮。然而，在當前環境下，由於市場對於『調整』的概念已感到陌生，加上股市在短時間內持續上揚，即時此次下跌為常態，但亦可能引起市場更強烈的憂慮情緒。」

「但目前所見的這種波動也許可以說是長久以來反映市場真正健全運作的最明顯跡象。儘管美國股市受科技股推動而上揚，但其估值早已不切實際；通脹未來不可能一直保持低企；加上新任美國聯邦儲備局主席尚未經市場考驗，故如果市場未能對上述情況作出反應，結果將更加令人擔憂。」

「即使考慮到近期價格調整，美國股市自2016年初起仍上漲約50%。市場可能認為當前價格調整不同尋常，這是因爲我們已對低波幅的市況習以為常，以及2017年全球經濟數據均持續造好。」

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