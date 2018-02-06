片仔癀(600436-CN)2017年淨利7.91億 同比增長47.45%

片仔癀(600436-CN)2月6日傍晚發布業績快報，公司2017年1-12月實現營業收入37.27億元，同比增長61.42%，中藥行業平均營業收入增長率為12.42%;歸屬于上市公司股東的淨利潤7.91億元，同比增長47.45%，中藥行業平均淨利潤增長率為7.80%。

公告稱，公司營業總收入同比增長61.42%，主要系母公司片仔癀藥業主導産品片仔癀系列産品銷售收入增加導緻營業收入的增長;另外子公司廈門片仔癀宏仁醫藥有限公司2016年8月23日後全面承接廈門宏仁醫藥有限公司業務，報告期内新增醫藥商業收入10.71億元。

此外，公司營業利潤同比增長49.56%、利潤總額同比增長50.58%、歸屬上市公司股東的淨利潤同比增長47.45%、歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增長45.73%及基本每股收益同比增長47.19%，主要系：(1)母公司片仔癀藥業主導産品片仔癀系列産品銷售增長導緻營業利潤增長所緻;(2)公司非經常性損益同比增長112.88%，主要系公司處置福建太爾科技股份有限公司股票，對公司當期損益影響約為2,132萬元。(2)公司非經常性損益同比增長112.88%，主要系公司處置福建太爾科技股份有限公司股票，對公司當期損益影響約為2,132萬元。

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