比特幣短暫跌破6000美元 已從歷史高點跌逾7成

亞洲時間周二，全球市場繼續籠罩在美股重挫的氛圍之下，但是各國股匯市跌得再凶，現階段也不如加密貨幣圈來得猛烈。在眾多利空打擊下，比特幣一度跌破 6000 美元，24 小時內跌幅近 25%，自上個月歷史高點已跌逾 7 成。

以 24 小時跌幅計算，其他競爭幣在台北時間下午 4:00，跌幅都高於比特幣。以太幣跌約 30%、瑞波幣跌 26.5%、萊特幣跌 26.5 %，交易價格落至去年 11 月以來的低點。

加密貨幣價格 (圖表取自 Coinmarketcap)

據《彭博》報導，美國兩大市場監管機構計畫周二在參議院聽證時，要求國會考慮在聯邦層面上，監管數位貨幣交易平台。

美國證交所主席 Jay Clayton 在準備發表的談話中，將呼籲投資人對加密貨幣投資持續警惕，並將概述委員會近期對此所做的努力。

加密貨幣今年以來均大跌 (圖表取自彭博)

自 1 月初以來，以 Coinmarketcap 追蹤的數位貨幣來看，已經失去超過 5000 億美元市值。市場氣氛低迷，主要信用卡銀行限制刷卡買幣，投資人擔心過去 1 年的暴漲過於不合理。而全球股市崩潰，加密貨幣不再成為避險選擇，反倒隨股市波動而跌幅加大。

許多技術指標來看，比特幣的跌幅可能進一步擴大，比特幣價格也已在 200 日均線下方，是 2 年多以來首次。前次是在 2015 年 8 月，當時比特幣在兩周內下挫約 24%。