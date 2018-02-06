史上第三大跌幅！比特幣自高位跌去七成 這一次還能爬起來嗎？

摘要：與這一輪幅度相當的下跌，比特幣在歷史上曾經歷過兩次，一次在 2011 年，一次在 2013 年。眾所周知，比特幣最後都站了起來。

數據來源：彭博，華爾街見聞製圖

數位貨幣的開年表現堪稱黯淡。短暫上漲幾個交易日後，比特幣開始一路暴跌，並拖累其他數位貨幣。

2 月 6 日周二，數位貨幣再度遭遇大屠殺。

截至目前，比特幣已經較去年 12 月的高位跌去 70%，創下史上第三大跌幅；以太幣在 1 月中旬攀至接近 1400 美元的高位，目前的報價約在 578 美元，自高位跌 58%；比特幣現金的跌幅更為驚人，自去年 12 月的高位跌約 80%。

市值前十的數位貨幣無一倖免，在過去 7 個交易日中幾乎全部市值減半。

來源：CoinMarketCap

比特幣周二在下探至 6000 美元附近後小幅回升，目前報價約在 6250 美元。

與這一輪幅度相當的下跌，比特幣在歷史上曾經歷過兩次，一次在 2011 年，一次在 2013 年。

數位貨幣這一次的暴跌不如以往，並沒有明顯的基本面驅動，但林林總總的來自行業或監管的利空消息陸續施壓，數位貨幣不得不進行調整。

一方面，銀行正在避免資金流向加密貨幣，勞埃德銀行加入了摩根大通、美銀等銀行的行列，禁止客戶使用該行信用卡購買加密貨幣；另一方面，各國監管的消息雖然有所減少，但各國監管機構都持續致力於控制加密市場貨幣，各類消息如中國、韓國加強加密貨幣審查等層出不窮。

今日晚些時候，加密貨幣還將迎來數年來最重要的一場國會聽證會。CFTC 主席和 SEC 副主席將出席參議院聽證會，談論與加密貨幣相關的議題。

不過站在這個時點上，比特幣的堅定支持者或是再度嗅到機會的投機分子，卻並未看衰。正如華爾街分析師把周一的美股大跌視作良性糾偏一樣，這些堅實粉絲或是投機分子認為，這只是回調修正，數位貨幣還會捲土重來。

有從基本面角度出發，看好區塊鏈技術的投資者。「許多人瞧不上比特幣，但他們中的多數並沒有看不起區塊鏈技術。「期貨商品交易機構 Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 在 CNBC 撰文指出，數位貨幣市場正在經歷市值的再平衡。

「雖然我認為比特幣會從現在的低位回升，但我認為還有更便宜而更好的技術，它們更有潛力。」Bill Baruch 稱。

還有一種對數位貨幣的信心，來自周一的市場表現，認為股市大跌後資產輪動會為數位貨幣帶來機會。在周二數位貨幣繼續肆意屠殺之前，周一，道指在收盤前一小時加速下挫的時候，比特幣卻急速拉升，和道指出現了明顯的走勢分化。

來源：TradingView，華爾街見聞製圖

投資者由此認為，不僅股債之間存在相對優勢的博弈，比特幣也是分流股市資金的重要力量，甚至是「大類資產輪動」中的一份子。

Business Insider 援引 Full Tilt Capital 合夥人、原 Facebook 產品經理 Anthony Pompliano 觀點稱，數位貨幣的波動部分來自市場的周期力量，同一股力量將道指兩天拉低 1700 點。

我想說，歷史已經證明散戶想要領導市場是很難的。所以我最近告訴人們，如果你想要買一種資產，買下來拿住，不要再去看，不要想著對數位貨幣這樣高波動的資產進行短線交易。「

『新聞來源／華爾街見聞』