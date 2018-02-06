亞太股市「血流成河」 日經盤中暴跌近7%收跌4.7%

摘要：受隔夜美股暴跌拖累，周二亞太股市全面走低。日經收跌 4.7%，澳洲指數收跌 3.2%；香港、台灣股指跌超 5%；新加坡、印度股指跌超 3%；韓國、泰國、馬來西亞和印尼股指跌超 2%。

隔夜，美股暴跌，標普 500、道指創下六年來最大跌幅。周二，美股下挫效應傳導至亞太股市。以下是行情直播：

台北時間 14:00

日本、澳洲股市收盤。

日經 225 指數收跌大跌 4.73% 報 21,610.24 點，較 1 月 23 日高位下跌 10%，進入回調。

澳洲股市收跌 3.2%，創近兩年半最大單日跌幅。

台北時間 12:50

日經 225 指數日內下跌 1500 點，跌幅擴大至 6.8%，為自 1990 年以來最大單日跌幅。

香港恆生指數跌 1631 點，跌幅 5.06%；台灣加權指數跌 5.6%；澳洲股指跌 3.45%；韓國綜指跌 2.55%；新加坡、印度股指跌超 3%；泰國、馬來西亞、印尼股指跌超 2%。

台北時間 12:00

日經 225 指數午盤開盤後繼續下跌，目前跌幅為 6%。港股方面，香港恆生指數早盤收跌近 5%，跌幅達到 1600 點。恆生中國企業指數跌 6.1%，創 2011 年來最大跌幅。而與此同時，南下資金大肆掃貨，僅半日港股通共計凈流入超 53 億元。昨日南下資金凈流入超百億元，創 2015 年 4 月 9 日以來新高。

台北時間 10:30【更新早盤收盤數據】

日經 225 指數開盤跌 1.83%，之後跌幅迅速擴大至 5%，盤中一度下跌 5.6%，早盤收跌 5.3%。

香港股指跌超 4%，台灣、韓國、澳洲股指跌超 3%，新加坡股指跌 2.4%，馬來西亞股指跌 2.7%，新西蘭股指跌 2%。

隨著亞太股市持續下跌，日元和黃金迅速上漲。截至發稿，黃金上漲 0.41%，處於 1345 美元上方。日元走高。

開盤後不久，日本創業板東京證交所 MOTHERS 指數期貨觸發熔斷機制，目前該指數下挫 7.1%，或將創下 2016 年來的最大跌幅。

美國三大股指期貨同樣重挫。其中道指期貨下跌超 2%。

北京時間 8:00【美股暴跌行情回顧】

道指盤中一度跌近 1600 點，創下史上最大盤中點數跌幅。標普創 2011 年 8 月份以來最大單日跌幅，收跌 4.1%，回吐年內全部漲幅。

恐慌指數 VIX 收漲 115.60%，報 37.32，創 2015 年 8 月份以來收盤新高。

據 Bitstamp 平台報價，比特幣在周一美股午盤最低觸及 6600 美元，為去年 11 月 15 日以來首次失守 7000 美元，日內跌超 18%，較日高下跌 1800 美元。

CME 比特幣期貨 BTC 3 月合約收跌 1325 美元或 15.43%，連續第三個交易日下跌，報 7260 美元，延續上周跌超 21% 的遭遇。 CBOE 比特幣期貨 XBT 3 月合約收跌 645 美元或 8.38%，報 7055 美元，連跌五天，上周跌超 29%。

橋水基金創始人 Ray Dalio 撰文表示，由於投資者擔心聯準會收緊的速度將超過市場預期，股市和債市下跌。這顯示出市場正處於典型的經濟周期末端。在周期末端，聯準會難以完全正確地實施貨幣政策，而這將導致經濟衰退。

Commonwealth Financial Network 首席投資官 Brad McMillan 則認為，市場此前過度自信，將股市過度的推高。他表示：「1 月是什麼推高了市場？不是基本面，基本面還是那樣，而是過度自信。」

JonesTrading 首席市場策略師 MichaelO』Rourke 向路透表示，市場此前經歷了一輪不可思議的上漲行情。

他說：「我們處於利率上升的環境中，經濟增強，所以聯準會應該會繼續收緊政策。正在發生一些真正的改變，各種不同的投資正據此進行調整。」

富達國際基金經理余國維認為， 近日股票遭到拋售主要源於技術因素，整體經濟增長和企業盈利仍然強勁。 富達國際投資總監 Catherine Yeung 表示本次拋售並非由基本面惡化所導致。

『新聞來源／華爾街見聞』