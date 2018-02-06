【港股早評】大市暴挫已成局 有膽色者可伺機博反彈

今日大市走勢如何？若有人告訴閣下今日會大跌超過1000點。如在平常日子，相信閣下的回應是﹕「痴線」。不過相信今日閣下聽到後，會以眼有淚光的表情，並以帶有小小感恩的聲線來回應﹕「跌1000點咁少」。希望看到以上短短數十字，可以緩和閣下今日的情緒。說真的，今早聽到道瓊斯指數曾暴挫1600點時，筆者頓時也目定口呆，不知如何回應，兼且有一刻鐘在想﹕「是聽錯或是看錯」。可想而知，道指今次的跌勢實在太震撼。

美股暴挫，亞太區今早股市亦劫數難逃，日本股市早段跌近1100點。近期筆者才將強積金戶口整合，將悉數個人強積金賬戶買下日股基金。損失就肯定有，可是強積金是長線投資，到最後才知是處或是輸。當然若讀者心水清，可以指出日本股市的高位是接近4萬點，迄今連當年高位的6成也沒有，日後會否愈買愈跌。筆者可以堅定地回答﹕不知道，但是既然已作出決定，至少今年內亦不宜再調整強積金組合。畢竟將強積金組合作過份頻繁調整，單是相關交易費用已足以蠶食了閣下回報一部份。所以若有讀者計劃要調整強積金賬戶投資組合，建議待市況回穩時才從詳計議。

既然今日大市難逃一跌，是否降起雙手投降？又不要如此泄氣。大市下跌已是定數，現在要做的事最少有兩件事，第一就是閣下手上的投資組合中，防守力如何。即公用股及房託等防守性較強的股份，佔比多少，同時閣下是何時及以哪一個價位買入現時手上的投資組合。若是識於微時，就無需太急於沽貨。第二就是閣下手上是否尚有多餘資金，如有多餘資金，今日便是考驗閣下膽色的時候。其實大市自踏入2月份以後，並無起色，若今日大市出現超過1000點跌幅，反而是可以小注撈底的好機會。至少經過連續多日跌市，以及今日大瀉，暫時再下跌的空間有限，小注博反彈並非太冒進。當然反彈過後，後市是升或是跌多，相信以近期市況來衡量，不見得有太大上升動力。既有內地股市即將「收爐」因素，同時亦要留意美匯指數及反映投資者恐慌情緒的VIX指數，特別是後者，若VIX指數持續攀升至40時，會加劇投資者沽貨意欲。屆時又未必是一個適合撈底的時間。所以投資者可以考慮待美匯指數重上90，而VIX指數從目前水平回落時才入市。

至於要撈底，應該將焦點放在哪些股份？基本上經過今日大跌市後，可以任君選擇，可以溝貨降成本，又可以作短線操作。總之投資者要考楚清楚自己的投資策略，千萬不要將原來作短線操作的股份變長期持有。希望大家今早先食一個豐富的早餐，跟手機內飼養的青蛙好好玩一下，而不要過份操心今日大市了。

2018年2月6日上午9時9分

文﹕張偉倫

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