恐慌情緒蔓延 亞太股市「血流成河」 日經跌5%！

摘要：周二，受隔夜美股暴跌拖累，日經指數開盤跌 1.83%，之後跌幅迅速擴大至 5%，澳洲估值跌超 3%，韓國、新西蘭股指下挫超過 2%。

隔夜，美股暴跌，標普 500、道指創下六年來最大跌幅。周二，美股下挫效應傳導至亞太股市。

日經 225 指數開盤跌 1.83%，之後跌幅迅速擴大至 5%。韓國首爾綜指開盤跌 2.2%，後跌幅擴大至 2.5%。

開盤後不久，日本創業板東京證交所 MOTHERS 指數期貨觸發熔斷機制，目前該指數下挫 7.1%，或將創下 2016 年來的最大跌幅。

截至發稿，日經 225 指數較 1 月時高點跌 10%。

截至發稿，最早開盤的新西蘭股指跌幅達 2.06%，澳洲股指跌幅一度超 3%。

不過，美國三大股指期貨卻出現上漲。截至發稿，道指期貨漲近 100 點。

美股遭遇「黑色星期一」

道指盤中一度跌近 1600 點，創下史上最大盤中點數跌幅。標普創 2011 年 8 月份以來最大單日跌幅，收跌 4.1%，回吐年內全部漲幅。

恐慌指數 VIX 收漲 115.60%，報 37.32，創 2015 年 8 月份以來收盤新高。

據 Bitstamp 平台報價，比特幣在周一美股午盤最低觸及 6600 美元，為去年 11 月 15 日以來首次失守 7000 美元，日內跌超 18%，較日高下跌 1800 美元。

CME 比特幣期貨 BTC 3 月合約收跌 1325 美元或 15.43%，連續第三個交易日下跌，報 7260 美元，延續上周跌超 21% 的遭遇。 CBOE 比特幣期貨 XBT 3 月合約收跌 645 美元或 8.38%，報 7055 美元，連跌五天，上周跌超 29%。

橋水基金創始人 Ray Dalio 撰文表示，由於投資者擔心聯準會收緊的速度將超過市場預期，股市和債市下跌。這顯示出市場正處於典型的經濟周期末端。在周期末端，聯準會難以完全正確地實施貨幣政策，而這將導致經濟衰退。

Commonwealth Financial Network 首席投資官 Brad McMillan 則認為，市場此前過度自信，將股市過度的推高。他表示：「1 月是什麼推高了市場？不是基本面，基本面還是那樣，而是過度自信。」

JonesTrading 首席市場策略師 MichaelO』Rourke 向路透表示，市場此前經歷了一輪不可思議的上漲行情。

他說：「我們處於利率上升的環境中，經濟增強，所以聯準會應該會繼續收緊政策。正在發生一些真正的改變，各種不同的投資正據此進行調整。」

『新聞來源／華爾街見聞』