〈黑色星期一〉黑石總裁估計股市將修正10%-20%

私募巨頭黑石集團 (Blackstone Group LP) 總裁 Tony James 表示，股市今年可能會跌到 20% 之多。

James 週一接受《CNBC》專訪時表示，「以歷史角度來看，現在股市估值非常非常高。」他補充，股市可能會下挫 10% 至 20%。

全球股市週一擴大 2016 年以來最大賣壓，因為美股也延續上週跌勢，加上歐股和亞股也下挫。美國上週五公布的工資數據顯示通膨加速，這可能導向升息，也意味著企業借款成本上升，因此激發了美股下跌。

James 認為，美國經濟一直在成長，不必透過進一步的減稅來加強刺激。「如果你擔心利率和通膨，這刺激措施可能就是會讓我們面臨升息的東西。」

James 表示，他除了將個人資金投資在黑石的產品上以外，還持有浮動利率的次級擔保債務工具，包括銀行貸款和抵押貸款，他稱這些殖利率大概 6%。

上個月，黑石集團副董事長 Byron Wien 警告投資人，美股無可避免的將修正 10% 至 15%，但他認為這只是修正，美股全年仍會收高，現階段則適合將投資策略移轉海外市場，他當時表示，「印度很吸引人，我認為日本也還算有吸引力。」(詳見報導)

另外，《CNBC》報導，Mayflower Advisors 分析師 Larry Glazer 認為，現在的大跌有可能讓投資人判斷上出現混亂，因為美股許久未修正，10% 的跌幅會讓投資人感受到 20-25% 的下跌，但長期來看，投市基本面良好，只是應該避開 FANG 這類股票，他的首選是小型股及商品，並在過去 6 個月中加大這些資產的部位。 (詳見報導)

摩根大通全球多元資產分析師 Patrik Schowitz 表示，股票仍是比債券更正確的投資去處，因為現在是超買狀況和市場情緒疲軟下引起的風險資產回檔，並不是大崩盤的開端。 (詳見報導)

高盛首席全球股市分析師 Peter Oppenheimer 上個月底表示，「不管觸發的原因是什麼，未來幾個月都非常有可能出現某種形式的修正。我們高盛牛 / 熊市指標處於高位，但在低核心通膨和寬鬆貨幣政策持續的情形下，比較有可能出現修正而不是熊市。」 (詳見報導)