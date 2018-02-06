阿里夥文投78億人民幣入股萬達電影 成第2大股東

阿里巴巴集團、文投控股 (600715-CN)) 與萬達集團在北京簽訂投資協議，阿里巴巴、文投控股以每股 51.96 元 (人民幣，下同)，總涉資 78 億元，入股萬達集團持有的萬達電影 (002739-CN)12.77% 股份。3 家企業承諾所持萬達電影股票至少鎖定兩年。

綜合香港文匯報、明報報導，阿里巴巴 (BABA-US) 出資 46.8 億元、文投控股出資 31.2 億元，分別成為萬達電影第 2、第 3 大股東，萬達集團仍為萬達電影控股股東，持有 48.09% 的股份。2 家戰略投資者將利用自身優勢與萬達電影開展全面戰略合作。

阿里巴巴股價

阿里巴巴於 2016 年 10 月正式組建阿里巴巴文化娛樂集團，包括阿里影業 (1060-HK)、優酷、UC、阿里音樂、阿里文學、阿里遊戲、大麥網等業務板塊。

文投控股是 A 股上市公司，其控股股東北京市文化投資發展集團是北京市國有企業，為首都文化創意產業核心投融資平台，圍繞北京全國文化中心建設，通過市場化的投融資與資本運作，推進北京市文化創意產業提升發展。文投集團在電影產業已投資耀萊影城、懷柔影視基地、環球影城等項目。

文投控股股價

萬達集團表示，轉讓萬達電影股份主要是為萬達電影引進具有戰略價值的股東，並非單純回籠資金。阿里巴巴稱，這次是首次直接投資非阿里系的影業，將利用大數據及內容網絡平台，支持萬達電影發展。文投控股將與萬達電影在院線加盟、影院廣告等業務方面開展全面合作

萬達集團近年頻頻出售資產或引入新股東，剛於 1 月底，騰訊控股 (0700-HK) 聯合蘇寧、京東、融創與萬達商業簽訂戰略投資協議，計劃投資約 340 億元人民幣，收購萬達商業香港 H 股退市時引入的投資人持有的約 14% 股份。

2017 年 7 月中，萬達商業將北京萬達嘉華等 77 個酒店轉讓給富力地產，將西雙版納萬達文旅項目等 13 個文化旅遊城項目 91% 股權轉讓給融創房地產集團。兩項交易總金額 637.5 億元。

達電影於 2017 年 7 月起，以籌劃影視類資產收購事項申請停牌至今，停牌前股價為 52.04 元人民幣。