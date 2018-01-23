體育業務IPO前 萬達將出售一系列資產償還債務

路透引述消息指出，萬達集團已接洽花旗、瑞銀及中信里昂證券等投行，安排體育業務上市，在 IPO 前，萬達將出售一系列資產，以按期償還債務。

消息指出，萬達仍未決定在哪個交易所上市，正在同時考慮香港和紐約，期望通過上市集資 10 億美元。對此，萬達方面不予置評。所有計劃仍處於初期階段，不確定萬達會否進行 IPO。

香港《文匯報》報導，萬達擬上市的體育資產包括瑞士體育營銷公司盈方體育傳媒集團、經營鐵人三項賽事的 World Triathlon Corp，這 2 家企業於 2015 年分別以 12 億美元和 6.5 億美元被收購。

同時，擬上市的體育業務還包括：單車賽事和籃球聯賽等小型體育資產，而萬達收購的西班牙馬德里體育會 20% 股權，則不會納入此次上市資產當中。

另外，萬達酒店發展 (0169-HK) 昨 (22) 日發公告指，公司股票自 1 月 19 日開始停牌，以待公司刊發有關可能非常重大出售的公告。公司澄清，上周五 (19 日) 發出的公告，中文譯本存在錯誤，其中停牌涉及「非常重大收購」的字眼，應為「非常重大出售」。

針對外界關注萬達的負債情況，《星島日報》引述董事長王健林在年會上表示，萬達將採用一切資本手段降低企業負債，包括出售非核心資產、保持控制權前提下的股權交易、合作管理別人的資產等等。萬達要逐步清償全部海外有息負債，萬達商業 A 股退市資金也有可靠方案。

王健林說，萬達計畫用 2-3 年時間，將企業負債降到絕對安全的水平，而且「絕不會出現任何信用違約。」

《新京報》報導，2017 年 7 月，萬達和融創、富力簽署了文旅專案、酒店資產轉讓協定。通過此次轉讓，萬達減債 440 億元 (人民幣，下同)，回收現金 670 億元。

在經歷了上述風波後，王健林強調「沒有只買的生意」，萬達輕資產轉型超預期，今年，萬達將繼續降低企業負債，加快輕資產步伐。

王健林直言，外界將賣資產解讀為「不行了」 ，是根本不理解商業邏輯。「世上沒有只買的生意，也沒有只賣的生意。買就說這個公司好，賣就說這個公司不好，這是根本不懂商業思維。」

王健林表示，關鍵看買的是什麼價格，賣的是什麼價格。「做輕資產這種只賺不賠的買賣，絕對是上策，三年後再回頭來看我們的決定是否正確。」