美股「黑色星期一」序曲？道瓊期指一度重挫逾300點

上週五美股重挫，道瓊指數收盤狂瀉 665.75 點，跌幅達 2.5%，週一 (5 日) 道瓊期指在盤前交易中，一度大跌逾 300 點，投資人憂心，美股開盤恐再度重挫。

據 CNBC 報導，週一除道瓊期指外，標普、那斯達克期指，皆於盤前交易中走跌。

美國勞工部上週五公布最新統計，1 月非農就業人口新增 20 萬人，優於分析師預期 (18 萬人)，失業率 4.1%，持平於 17 年低點，且平均時薪年增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最大增幅。

不過，投資人預期，薪資大幅成長，恐推升通膨，讓聯準會 (Fed) 加快升息步調；受市場氛圍影響，美國 10 年期公債殖利率應聲升破 2.8%，攀至 2014 年以來新高，美股三大指數全數收跌。

道瓊工業指數收盤大跌 665.75 點，跌幅 2.5%，週跌幅 4.1%，創 2016 年 1 月以來最大；標普 500 指數跌 2.1%，週跌幅 3.9%；那斯達克綜合指數跌 2%，週跌幅 3.5%。

有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX)，上週五飆升近 29%，至 17.31，為 14 個月以來新高。

受上週美股大跌影響，週一亞股「趴成一片」，表徵亞股整體行情的 MSCI 亞太指數 (日本除外) 重挫 1.9%，創近 14 個月以來最大跌幅。

日經指數開盤跌逾 1.5%，收跌 2.5%，創 2016 年 11 月以來最大跌幅；台股早盤一度重挫 275 點，終場大跌 179.98 點，以 10946.25 點作收。

週一歐股早盤亦大幅走低，主要指數皆下挫，泛歐 Stoxx 600 指數跌逾 1%，跌破 200 日均線。

英國 FTSE100 指數開盤跌 1.1%、德國 DAX 指數開盤跌 0.8%、法國 CAC40 指數開盤跌 0.9%；其中，法國 CAC40 指數在短短 30 分鐘內，跌幅便擴大至 1.12%，其期貨、期權合約，被暫停交易。