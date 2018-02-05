經濟的利多數據 却嚇壞了華爾街

根據 CNNMoney 分析報導，美國經濟目前好得很，對華爾街而言，甚至好得有點過了頭。

1 月，美國勞工終於正式加了薪。工資成長創下自 2009 年以來最快速度，清楚顯示出經濟健康，就業市場吃緊。

但是華爾街却不見有歡樂喜慶。相反地，上週五強勁的就業報告，讓華爾街冷汗直流。擔憂通貨膨脹，升息及企業獲利下降，使得道瓊重挫 666 點，或 2.5%，創下自 2016 年 6 月英國脫歐動盪以來，最黑暗的一天。

Kenny's Commentary 公司創辦人肯尼 (Peter Kenny) 說：「美國股市目前處於轉折點上，經濟的利多消息，已未必還是華爾街的利多消息。」

多年來，美國經濟不斷成長，通貨膨脹却意外偏低，這讓股市如魚得水，因為這意味聯準會 (Fed) 將會持續其寬鬆的貨幣政策，以推升通貨膨脹至目標水準。企業獲利可望增加，因為他們無需支付勞工更多工資。利率處於極低水平，也讓股市顯得股價偏低。

但是現在，已有跡象顯示，情勢已漸漸往勞工方面傾斜。

肯尼說：「這對美國一般勞工極為有利，但却是股市的警訊，」

美國 10 年期債券殖利率大幅上升，今年初僅為 2.4%，上週五却上升到了 2.85%，創四年高點。債券殖利率與價格係呈反向走勢。上升的殖利率，使得上週的 S&P 500 股票市值大幅減少了近 1 兆美元。

肯尼說，10 年期債券殖利率已經暴沖，且持續不斷。

投資人擔憂債券價格大跌後，將搶了股市的風采，因為上升的殖利率讓債券變得更具有吸引力。

債券價格下跌亦顯示，投資人相信通貨膨脹終於出現。如果屬實，Fed 將更積極調高短期利率，對股市屬利空。

華爾街不希望勞工的工資快速上升，因為這將削弱公司的獲利能力。企業獲利率近來上升至記錄高點，即是拜勞工成本偏低所賜。

B. Riley FBR 公司分析師何根 (Art Hogan) 說：「不幸的是，我們來到了經濟週期中，與直覺相反的節點上，經濟的利多消息，對股市不但不是利多，反而還是利空。」