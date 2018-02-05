外匯局與公安部稱2018年嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪行為

日前，國家外匯管理局與公安部聯合召開打擊外匯違法犯罪活動工作總結部署會議。

會議指出，2017年，面對複雜的改革任務和國内外經濟金融形勢，在黨中央、國務院的正确領導下，國家外匯管理局和公安部全面貫徹落實黨的十九大、全國金融工作會議和中央經濟工作會議精神，堅決打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動，兩部門聯合破獲匯兌型地下錢莊案件近百起，涉案金額數千億元人民币，現場抓獲犯罪嫌疑人百餘名，行政處罰超2億元人民币，切實防控金融風險，保障經濟金融安全。

會議強調，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建設小康社會的關鍵一年。全國各級外匯管理部門和公安機關要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立“四個意識”，切實提升政治站位，以更加高昂的戰鬥熱情投入到打擊外匯違法犯罪活動各項工作中。結合外匯領域違法犯罪活動新特點，加強形勢分析和情報共享，提高合力打擊成效;緊盯市場動向，在支持金融創新的同時，嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時捕捉和處置風險苗頭;循線追蹤非法資金交易的上下遊犯罪，深挖細查犯罪網絡，形成深度打擊態勢;刑事追責和行政處罰“兩手抓”，使地下錢莊經營者和參與地下錢莊交易“客戶”受到應有的懲處，形成震懾，根除地下錢莊等外匯違法犯罪活動滋生土壤，維護國家經濟與金融安全。

來源：外匯局網站

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