【大行報告】中金：重申全面看好中資銀行股 首推中行(03988-HK)等

中金發表報告表示，内地銀行業理財登記托管中心發布《2017年中國銀行業理財市場報告》，年末理財餘額29.54萬億人民币(下同)，按年增速由2013至2015年複合增長率約50%，下降至1.2%。向前看，該行預期，第一是内地銀行同業理財繼續調整，但幅度低于2017年；第二是表外可能接納一部分長久期非标資産，而非市場認為的全部轉表内或完全失去生存空間；第三是資産新規影響被高估，對内地銀行實際影響有限。該行認為，本輪監管大幅降低了體系流動性風險的暴露概率，同時增強了銀行表内議價能力。

該行再次重申全面看好中資銀行股價表現，目前内銀H股估值相當預測今年市賬率0.88倍，對應目标上漲空間約60%。個股方面，内銀H股首推中行(03988-HK)、工行(01398-HK)、農行(01288-HK)及光大銀行(06818-HK)。

該行指，市場預期過分悲觀，資管新規影響被高估。首先是理財業務相關收入隻占銀行營業收入的約3%，其中，影響較大的非标資産占存量比例為16.2%；第二是過渡期安排，有效降低了資産規模大幅變動的概率；第三是上市内銀已根據2017年初相關信息作出針對性調整。

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