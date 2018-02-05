全球智能手機出貨量十年來首降 中國企業卻增長顯著

日媒稱，市場預測機構國際數據公司(IDC)的數據顯示，全球智能手機出貨量在2017年首次出現同比減少。自2007年蘋果公司推出iPhone以來，智能手機市場一直保持增長。但在出貨量接近15億部後，市場終于觸頂。即使推出新機型，也缺乏亮眼的新功能。在中國和美國等國家，手機的更新換代周期正在變長。

據《日本經濟新聞》網站2月2日報道，IDC的最新調查數據顯示，全球智能手機出貨量2017年同比減少0.1%，減至14.724億部。從市場份額來看，韓國三星電子(21.6%)保住首位寶座，美國蘋果(14.7%)保住第二位的排名，但出貨量增長率均低于2%。Galaxy和iPhone旗艦機型的價格均超過4000元人民币。昂貴的價格導緻消費者對更換新手機感到猶豫。

報道稱，另一方面，雖然智能手機市場整體縮小，但中國企業增長顯著。位居第三位的華為(10.4%)出貨量同比增長9.9%，全球份額首次超過10%。位居第四位的OPPO和第五位的小米也取得兩位數增長。在智能手機市場進入零增長時代的背景下，三星、蘋果與在低價格機型上有優勢的中國企業間的競争或將日益激烈。

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