〈鉅亨直播〉股債雙殺 美債「價值投資」浮現？

美債在上週遭受市場大舉拋售，引動殖利率大幅上行，導致投資人持有股票理由下滑，美股出現大幅拋售。

而隨著 Fed 繼續看好通膨回溫，可預期十年期美債殖利率將逐步朝向 3% 靠攏，這是不是意味著美債的「價值投資點」似乎正開始浮現了呢？今天讓 Allen 和你說清楚道明白！

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