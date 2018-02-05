葉倫稱美股和商業地產價格高了，將加入柏南克的布魯金斯學會

【財訊快報／陳孟朔】向來謹言慎行且寡言的即將卸任的聯準會 (Fed) 主席葉倫在卸任前夕接受美國媒體專訪時表示，美股和商業不動產價格上漲，但並未稱這些市場處於泡沫。與此同時，美股道瓊工業指數 2 日暴跌約 666 點或 2.5%，出現逾九年來最大跌點，同時也寫下 20 個月來單日最大跌幅。葉倫在哥倫比亞廣播公司 CBS 錄製的《週日早安》(Sunday Morning)節目接受專訪時提到，「我不想說太高。但我還是要說高，本益比已接近歷史區間高端。」



此外，她也提到，商業房地產價格目前「相對於租金相當高」。 「現在，這是一個泡沫還是太高？很難說。但資產價值如此之高，令人擔憂。」



現任 71 歲的葉倫於 2 月 3 日卸下 Fed 主席，總統川普選擇以共和黨人、目前擔任 Fed 理事的鮑威爾取代葉倫。



對於四年的任期，首次對無法續任表達失望之情，葉倫表示，「我已明確表示，願意繼續任職，對沒有被再次提名，我確實感到失望，」葉倫形容自己在 Fed 工作是其「存在的核心」。葉倫也說，支持 64 歲的前投資銀行家鮑威爾，她形容鮑威爾「有思想、沉穩並全心致力於公職」。



在此之前，美國財經媒體 CNBC 報導，葉倫將從週一 (5 日) 開始加入布魯金斯學會擔任傑出研究員。她的任期在 2 日週末結束。葉倫將加盟哈欽斯財政和貨幣政策中心，她將加入的團隊包括前輩、前前任 Fed 主席的伯南克。



71 歲的葉倫在 Fed 體系工作長達 17 年，最後 4 年擔任主席、擔任副主席 3 年、擔任 Fed 理事 3 年、前初在舊金山聯邦銀行擔任六年總裁。



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