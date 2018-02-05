縮時攝影機廠商邑錡 1月營收3278萬元 創同期新高

生產縮時攝影機的邑錡 (7402-TW) 今 (5) 日公布 1 月合併營收 3278 萬元，創同期新高，月增 11.95%，年增 5.2%，主要受惠創新 ODM 業務、以及自有品牌 Brinno 業務新品效益持續發酵。而邑錡去年全年營收 5.13 億元也創新高，年增 25.27%。

邑錡主管表示，第 1 季因適逢國內外新年假期期間，為傳統出貨淡季，該公司自去年採取創新 ODM 業務「產品設計加上製造量產」營運策略，創造邑錡與 Microsoft、 Vernier、Flir Systems 等國際品牌大廠成為長期策略夥伴，挹注穩定營收貢獻，帶動 1 月創新 ODM 業務營收較 2017 年同期平穩成長 4.2％。

邑錡主管指出，該公司看好全球物聯網趨勢明確，也積極推出自有品牌 Brinno 縮時攝影與智慧家庭新品上市，其中聚焦大眾市場升級版新產品包括縮時攝影系列輕巧型、專業型等，也有聚焦工業應用的系列產品；而智慧家庭應用的數位電子貓眼升级版等，都搭配無線傳輸以及手機 App 功能，透過全球超過 60 個經銷通路，以及國際知名展會推廣效益。

展望 2018 年第 1 季，邑錡維持審慎樂觀看法。該公司表示，在創新 ODM 業務方面，目前邑錡仍積極與科技大廠共同研發新款產品，亦進一步謀取國際知名品牌大型專案訂單，爭取於第 1 季底陸續出貨，此外，邑錡也持續積極與國際品牌客戶及供應商重新研擬調整議價，希望優化創新 ODM 業務毛利及獲利表現，挹注公司整體營運帶來正面效益。