【異動股】互聯網彩票概念股快速拉升 鴻博股份(002229-CN)漲停

午後，互聯網彩票概念股快速拉升，截至發稿，鴻博股份(002229-CN)強勢漲停報10.49元，中體産業(600158-CN)漲4.68%報12.75元，安妮股份(002235-CN)漲3.51%報10.02元，人民網(603000-CN)、高鴻股份(000851-CN)等個股亦拉升漲逾2%。

數據顯示，2017年，中國共銷售彩票4266.69億元，比去年同期增長8.1%。其中12月份全國銷售彩票396.82億元，同比增長8.4%。

此外，鴻博股份2月5日午間公告，公司已于近期上線測試公司開發的“快樂十分”視頻型彩票遊戲，公司擬定于2018年3月份完成項目測試驗收并部署上線。據悉，公司于2017年3月份與重慶市福利彩票發行中心、重慶禮光文興科技有限公司簽署《“快樂十分”遊戲表現形式改造項目合作協議》，該遊戲由中國福利彩票發行管理中心發行的一種全新快速開獎遊戲，公司負責标的遊戲升級改造工作，并上線運營。鴻博股份方面表示，本次遊戲上線測試是公司“新彩票”戰略中極為重要的一環，將成為公司在國内推廣視頻型彩票遊戲的示範，驗收如正式通過將在重慶市190多家門店全面部署，為公司彩票遊戲業務帶來一定的收益。

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