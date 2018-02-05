【異動股】煤炭板塊加速上漲 開灤股份(600997-CN)等3股漲停

午後，煤炭板塊加速上漲。截至發稿，開灤股份(600997-CN)、山西焦化(600740-CN)、靖遠煤電(000552-CN)強勢漲停，陝西黑貓(601015-CN)漲7.08%報9.68元，昊華能源(601101-CN)漲5.83%報9.07元，兖州煤業(600188-CN)、潞安環能(601699-CN)、陽泉煤業(600348-CN)等個股亦跟随大漲逾5%，平煤股份(601666-CN)、安泰集團(600408-CN)、露天煤業(002128-CN)、恒源煤電(600971-CN)等股紛紛漲超4%。

消息面上，1月份，動力煤價格屢創新高，随着春節過後煤企複産，供給將得到釋放，需求則因天氣轉暖而轉弱，但工業活動複蘇和兩會環保監管加碼仍將支撐煤價，總之，後期動力煤價格以穩為主，或會出現小幅回調。煉焦煤方面，國産和進口優質煉焦煤均保持高位運行，目前環保限産解除預期帶來的焦化廠對煉焦煤的補庫正在進行時，預計後期鋼廠也將加入，疊加鋼鐵“金三銀四”行情，將推動一季度煉焦煤價格上漲，淘汰落後産能和新産能釋放緩慢將支撐煉焦煤價全年高位運行。

政策和改革方面，發改委等12部委發布《關于進一步推進煤炭企業兼并重組轉型升級的意見》，兼并重組將成為煤炭供給側改革的下一主攻方向。

一季度煤焦鋼補庫疊加限産解除預期對雙焦價格産生刺激，動力煤有望淡季不淡;再者，一季度面臨開工旺季，信貸和流動性環境較為友善，節前央行推出臨時準備金動用安排，緩解春節期間流動性投放壓力;此外，一季度煤價高位，季報行情值得期待。

海通證券分析認為，嚴酷天氣導緻動力煤供不應求趨勢繼續，三部委合力保供效果仍需觀察，但預計港口限價作用有限，焦煤基本面總體平穩，3月開工對焦煤的需求擴張仍然值得期待，目前龍頭的動力煤股和煉焦煤股的估值仍舊偏低，仍存在估值修複的行情，繼續看好煤炭股一季度行情。

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