〈房產〉2大原因加持 外國人去年大舉來台買房買地

依內政部最新統計，2017 年外國人取得台灣不動產建物達 1200 棟，重回千棟大關，年成長 21.8%，但更值得注意的是，去年外國人在台取得土地取得達 3779 筆，較 2016 年成長 1 倍，也為 2000 年以來最高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，房地合一針對外國人轉手需課徵獲利 35-45% 重稅後，仍有外資願意積極進場，一方面是不少個案價格已經下跌，具有長期投資價值，另一個原因應該是台商回流後，企業對持有不動產興趣增加，以境外法人名義購置下的結果。

綜觀全台外國人交易狀況，外國人取得台灣不動產達 1200 棟，其中以北市為最多，但土地取得達 3779 筆，是 2000 年以來最高，其中以桃園最強。

郎美囡分析，2016 年房地合一初上路，各方皆存有疑慮，加上台灣整體交易狀況不佳，獲利須課徵 35-45% 高稅率的外國人交易連帶萎縮，表現也慘澹，不過在 2017 年，除了價格修正讓買方積極進場外，許多台商回流，透過第三地公司購置廠房、工業用地等具體作為，應該是買氣增加的重要因素。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，由於房地合一制度上僅針對國人自用有較多優惠，過去習於採取第三地公司購置者反而會在轉手時被課徵重稅，不過在房地合一上路一年後，買家對於法律熟悉後並不那麼恐懼，甚至已經規畫出合法節稅方式，以因應新制，加上整體房價下修，都是買氣上揚的主要原因，此外，地方政府若有針對外人投資的鼓勵，例如桃園市政府積極推動亞洲矽谷等招商，也將增加外國人取得不動產的意願。