博通加碼14%，以1,200億美元天價再向高通提親

【財訊快報／陳孟朔】路透引述消息人士所言報導，手機晶片大廠博通 (Broadcom) 加碼喊價，將原本出價 1,050 億美元的禮金提高到 14% 至 1,200 億美元 (相當新台幣 3.48 兆元，與線上租賃影音巨擘網飛 1,160.5 億美元相去不遠)，加碼再向高通(Qualcomm) 提出迎親之議，有勢在必得的姿態。博通擬於週日 (4 日) 晚上和併購顧問會面，敲定是否原本每股 70 美元，提供至每股 80 美元甚至 82 美元。如此一來，等於將收購價碼提高 14%，這使得原本就是史上最高聘金的交易，再創新高紀錄。在此之前，高通回絕原本 1,050 億美元的併購提議，因執行長莫蘭科夫認為太低。



高通 6 日將舉行股東會，博通也打算提出自己的董事人選，取代現有人選。



消息指出，博通也計劃提出高於行情的分手費，以防遭到監管當局的阻礙。一般這種分手費會給交易價碼的 3% 到 4%。



消息來源透露，博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 也可能在最後一刻決定完全改變條件。



2 日收盤時，博通股價收盤下跌 3.31 美元或 1.29%，報 235.48 美元，今年來跌了 8.34%。高通股價當天收低 1.09%，報 66.07 美元，今年來小漲 3.2%。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』