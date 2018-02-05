扇貝死了「獐子島」2017年虧損約6.3億人民幣 損失相當於2016年利潤的8倍

綜合證券時報、中國證券網今 (5) 日報導，在經歷了 3 個交易日的停牌之後，獐子島 (002069-CN) 今日披露了關於底播蝦夷扇貝 2017 年終盤點情況，海水升溫成為引發扇貝慘案的一個重要因素。獐子島股票今日復牌交易。開盤後，該公司股價直接打入跌停，報 6.96 元人民幣，總市值為 49.49 億人民幣。

獐子島今日復牌股價表現，打入跌停。(截圖自 Google)

對於蝦夷扇貝存貨異常的初步分析， 獐子島 公告稱，經海洋牧場研究中心分析，初步判斷：降水減少導致扇貝的餌料生物數量下降，養殖規模的大幅擴張更加劇了餌料短缺，再加上海水溫度的異常，造成高溫期後的扇貝越來越瘦，品質越來越差，長時間處於饑餓狀態的扇貝沒有得到恢復，最後誘發死亡。

「蝦夷扇貝是冷水品種，一旦超過耐受極限，蝦夷扇貝就很容易出現死亡，2017 年的夏季高溫肯定會對獐子島的蝦夷扇貝養殖產生影響。」日前，曾有大連當地的水產研究人士告訴 e 公司記者。

據悉，根據盤點結果，按照《企業會計準則》的相關規定，獐子島擬對 107.16 萬畝海域成本為 5.78 億人民幣的底播蝦夷扇貝存貨進行核銷處理，對 24.3 萬畝海域成本為 1.26 億人民幣的底播蝦夷扇貝存貨計提跌價準備 5110.04 萬人民幣，上述兩項合計影響凈利潤 6.29 億人民幣，全部計入 2017 年度損益，獐子島 2017 年度虧損。同時，底播蝦夷扇貝可銷售資源量大幅減少、毛利率大幅下降，將給獐子島 2018 年度經營業績帶來較大壓力。

獐子島 表示，此次存貨核銷及計提跌價準備影響合計 62,868.17 萬人民幣（占公司 2016 年度經審計歸屬於上市公司股東凈利潤的 790%）全部計入 2017 年度損益，將導致所有者權益相應減少，公司 2017 年度虧損。

同時，底播蝦夷扇貝業務可銷售資源量大幅減少、毛利率大幅下降，將給 2018 年度經營業績帶來較大壓力。

本次存貨核銷及計提跌價準備將導致資產負債率將大幅升高（初步靜態測算約 88%），截至 2017 年末公司貸款餘額 30.43 億人民幣，其中 2018 年到期流動資金貸款 16.45 億元人民幣。