【異動股】煤炭板塊拉升走強 山西焦化(600740-CN)大漲7%

今日早盤，煤炭板塊随大市低開後拉升走強，截止發稿，山西焦化(600740-CN)強勢拉升大漲7%報14.67元，靖遠煤電(000552-CN)漲5.0%報3.79元，(601699-CN)漲4.23%報14.53元，平煤股份(601666-CN)漲3.57%報7.55元，露天煤業(002128-CN)、兖州煤業(600188-CN)、陽泉煤業(600348-CN)等集體漲超2%。

消息面上，截至1月31日，29家煤炭上市公司發布了2017年全年業績預告，預喜比例高達86.21%。其中，預計淨利潤超過1億元的公司25家，19家公司預計淨利潤增幅超過100%。行業整體發展良好。受煤炭行業去産能等多種因素影響，2017年煤炭價格保持較高水平。2018年初以來，山西、山東、雲南等地陸續出台今年煤炭去産能目标。

國家發改委政策研究室主任兼委新聞發言人嚴鵬程日前表示，2017年煤炭行業1.5億噸以上的去産能目标任務超額完成，下一步將繼續推進煤炭企業兼并重組轉型升級工作。

當前，多地陸續出台2018年煤炭去産能目标，整體仍延續2017年態勢。根據規劃，2018年山西省計劃退出煤礦36座，退出産能2300萬噸左右，力争2020年底前年産能60萬噸以下的煤礦全部退出。雲南省2018年力争再退出煤炭産能58萬噸，山東省力争關退煤礦10處，退出産能規模465萬噸。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)