〈和碩尾牙〉今年景氣不錯 新品表現將突飛猛進 全年可望是豐收年

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (4) 日召開旺年會，主題是十年淬鍊，璀璨未來，展望今年全年，執行長廖賜政表示，今年景氣仍不錯，和碩除既有產品，新產品表現將倍數成長，包含 AR、VR、物聯網與汽車電子相關，預期都可望突飛猛進，去年全年營收 1.12 兆元，年增 3%，但以美元計算營收年增逾 9%，今年審慎樂觀，預期將是可以豐收的一年。

廖賜政強調，今年整體景氣預期將不錯，尤其某些零組件缺料嚴重，代表景氣顯著回溫，和碩除在既有產品維持成長，新產品預期將會倍數成長，尤其是 AR、VR、物聯網與汽車電子相關產品，表現將突飛猛進。

廖賜政說，對和碩而言，也要持續學習如何管理關鍵零組件供應情形。

除新產品，既有產品部分，廖賜政看好，2020 年前，遊戲產業規模將超過筆電，而和碩過去有承接部分華碩 (2357-TW) 產品代工基礎，經驗長達 17-18 年，因此預期將有機會掌握此市場機會，將可以有更多期待。

董事長童子賢則說，大致上來看，去年與今年，和碩看法都正向，這也可以從和碩資本支出金額看出端倪，今年資本支出預期將較去年成長，也代表和碩對營運後市正向看待。

廖賜政也說，今年和碩仍會維持加薪，預期幅度會在業界水準以上，並持續下去。